高齢の親と中年期を迎えた子どもとの間で、金銭をめぐるトラブルが表面化するケースが増えています。親子という近しい関係ゆえに、契約や確認を曖昧にしたままお金の貸し借りが行われ、後に争いに発展することも。老後資金が限られるなか、こうした身内リスクへの備えが今、問われています。

「知らないうちに200万円が消えていた」

「最初は通帳の記帳ミスかと思ったんです。でも、履歴をよく見ると、毎月少しずつ現金が引き出されていて…合計で200万円以上になっていました」

そう話すのは、都内に暮らす78歳の男性・正夫さん（仮名）。年金月18万円で質素に暮らしていた正夫さんは、ある日、息子・大樹さん（仮名）による無断の預金引き出しに気がつきます。

「通帳はリビングの引き出しに入れていました。何かに使うときは息子にも見せていたので、あまり警戒していなかったんです」

問い詰めた正夫さんに対して、大樹さんはこう答えたといいます。

「生活が苦しかった。でも、いつか必ず返すつもりだった。親子なんだから、それくらい許されると思っていた」

しかし、正夫さんの怒りは収まりませんでした。

「年金と少しの貯金でやっている中で、200万円は本当に大きいんです。返すあてもないのに“気持ちの問題”で済まされては困ります」

弁護士によれば、こうした家族内の無断引き出しには、窃盗罪や横領罪に該当する可能性もあるといいます。ただし、家族間の場合、刑事告訴をためらう人も多く、「怒りより悲しみが勝る」という親も少なくありません。

「息子を警察沙汰にしたいわけじゃないんです。でも、このまま何事もなかったようにされるのは納得できない」

正夫さんは、以後息子との連絡を断ち、通帳や印鑑の保管場所を変更。地域包括支援センターに相談するようになりました。

家族間の金銭のやりとりは、法律的にもグレーゾーンが多く、以下のようなリスクを含みます。

● 書面や証拠がなければ「贈与」と見なされることも

→ 貸したつもりでも、税務署には贈与扱いとされる可能性あり

● 無断の引き出しは刑事事件に発展することも

→ 通帳・カードの共有はトラブルのもと。管理方法の見直しが重要

● 将来の相続争いの火種にも

→ 「あの時あいつはお金を取っていた」ときょうだい間で争いに発展することも

いざというときの相談先・対策

高齢者本人が「家族に通帳を預けている」「金銭管理が不安」と感じたときは、以下のような支援制度もあります。

■成年後見制度

判断能力が低下した高齢者を法的に支援する制度。無断で財産を使われることを防げます。

※窓口：家庭裁判所／地域包括支援センター

■日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助）

通帳管理や支払い、福祉サービス契約などを社会福祉協議会がサポートします。

※窓口：市区町村の社会福祉協議会

■金融機関での口座制限・家族信託の活用

「この口座は出金制限をかけておきたい」などの相談も、近年では増えています。

「信頼していた家族だからこそ、許せなかった」

「赤の他人だったらすぐに警察に行っていたかもしれません。でも、息子だからこそ、信じたかったし、裏切られたショックも大きかった」

正夫さんは今後、公正証書で遺言を書き、資産管理についても専門家に相談する予定だといいます。

親子であっても「お金の問題」は明確に。感情だけで動いてしまえば、人生の終盤で、最も近しい人との関係が壊れてしまうこともある――それが、正夫さんの体験が伝える教訓です。