夏休みの帰省シーズンは、子や孫と過ごせる喜びがある一方で、高齢の親世代にとっては「負担」と感じる場面も少なくありません。食費や光熱費、外出時の出費などの金銭的負担に加え、日常とは異なる生活リズムや体力的疲労も重なり、「うれしいけれど、正直つらい」と感じる高齢者の声も聞かれます。

「かわいいけれど、心がすり減るんです」

東京都在住の中村浩一さん（仮名・67歳）と妻の和子さん（仮名・65歳）は、都内の持ち家で年金暮らしを送っています。二人合わせて月24万円の年金と、老後資金として蓄えてきた約900万円の貯金で、質素ながらも安定した生活を続けてきました。

ところが、毎年やってくる夏休みが近づくと、和子さんはこう打ち明けます。

「孫はかわいい。でもね、1週間の滞在は正直、長すぎるんです」

娘夫婦は共働きで、夏休み中は子ども3人を預かってほしいと毎年のように頼まれます。今年も小学2年生、5歳、2歳の子どもたちが1週間泊まりに来る予定です。

孫の帰省中は、食事の準備におやつ、レジャー費、ちょっとしたおもちゃや洋服まで、出費がかさみます。買い物はすべて自腹。中村さんはこう漏らします。

「1週間で2〜3万円くらい飛ぶこともあります。年金だけで回している身には、けっこう痛いです」

さらに、子どもたちの声や泣き声で寝不足になり、いつも以上に体も重いと言います。和子さんも「孫は好きだけど、終わったあと数日は寝込むほど疲れる」と苦笑いします。

中村さん夫妻は年金収入と貯金があるため、一般的には「安定している」部類に入るかもしれません。しかし、老後の生活は20年以上続く可能性があり、インフレや医療費、介護費の増加も視野に入れる必要があります。

金融庁の報告では、「老後30年に必要な生活費は2,000万円以上」との試算もあり、900万円の貯金では決して「余裕がある」とは言い切れません。

毎年のように孫を預かることに、和子さんは複雑な思いを抱いています。

「本当は、今年はもう無理かもって言いたかった。でも、娘に負担をかけたくないし、預かるのが当然って雰囲気もあって…」

実際、「子育て支援として親に頼ることを当然と考える」共働き世代は少なくない一方、「高齢の親世代が支援に負担を感じている」ケースも多数報告されています。

制度や支援を利用するという選択肢も

もし子育て支援に負担を感じているなら、ファミリー・サポート・センター事業など、行政の制度を活用することも選択肢の一つです。これは地域で子育てを助け合う支援制度で、有償ではあるものの、一時的な預かりを依頼できます。

また、「孫育て疲れ」によるストレスが蓄積すると、家庭内トラブルや高齢者の体調悪化を引き起こすおそれもあるため、まずは無理をせず、少しずつ家族で役割分担を話し合うことも大切です。

和子さんは、最後にこうつぶやきました。

「私たちにだって、体力も限界もある。やさしいおばあちゃんでいたいけれど、自分を犠牲にし続けてはいけないとも思うんです」

家族の“絆”を大切にしながらも、自分の健康と生活を守ることは、これからの長い老後において決してわがままではありません。高齢者が「助ける側」になるばかりでなく、「助けを求める側」になることも、これからの共助社会には必要です。