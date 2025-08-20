¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛYuto¡¼Ice ¡õ OSKAR¡¡µ¢¹ñ¸å£×£ÄÆþ¤ê¤ÎÍýÍ³¤ò·ãÇò¡Ö¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ä¤Ã¤¿¤éOK¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë³®Àû¤·¤¿£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê¥æ¥¦¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¡á£²£¸¡Ë¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡Ë¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ê£×£Ä¡Ë¡×²ÃÆþ¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ìó£±Ç¯£·¤«·î¤Î³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤ÇÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿£²¿Í¤Ï¡¢£¹·î£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥Á¡õÀÐ°æÃÒ¹¨¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·èÄê¡£²þÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÌîË¾¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤«¤é±Ñ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²¤½£³Æ¹ñ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÅ¾Àï¤·¡¢£±£·ÆüÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¡£¡Ö¹ñÀÒ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â·»Äï°Ê¾å¡¢²ÈÂ²°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ê£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥àÌ¾¤â°ÊÁ°¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤âËÜÌ¾¤ÎÃæÅçÍ¤ÅÍ¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿£É£ã£å¤Ï¡Öà£É£Ã£Åá¤Ã¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤«¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¤è¡£¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ÇÉ¹¤ß¤¿¤¤¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿´ôÉì¤ÎÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤ÎÂç²ñÌ¾¡Ö£Á£Í£Â£É£Ô£É£Ï£Î¡ÊÌîË¾¡Ë¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¹âµé¼Ö°ìÂæÊ¬¤ÎÃÍÃÊ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡Ä¡£
¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤¬Î¨¤¤¤ë£×£Ä¤È¤Î¶¦Æ®¤À¤Ã¤¿¡££É£ã£å¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÃ±½ã¤Ë°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¥±¥ó¥«¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¥¢¥¤¥Ä¤é¤È¤Ä¤ë¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ä¤Ã¤¿¤é£Ï£Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Â¾¤Î¥ä¥Ä¤À¤Ã¤¿¤éÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤È¤é¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤â¡Ö¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢³°Æ»¤È¤¤¤¦Ì¾¥³¡¼¥Á¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡££×£Ä¤Ë¤Ï¥¦¥½¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¨¥Í¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡£Â¾¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¸¤ã¶¯¤¤¥ä¥Ä¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÌÀÂç²ñ¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê¹çÂÎµ»¤Ç¥¿¥¤¥Á¤ò£Ë£Ï¤·¡¢¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££É£ã£å¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Á¤ÈÀÐ°æ¤Ï¶¯¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ä¤é¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¶¯¤¤¥ä¥Ä¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶¯¤¤¥ä¥Ä¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥«¥Í¤ò²Ô¤°¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥Þ¥ó¤ÏÂç¹¥¤¤ä¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¿¥Ã¥°¤ä¤Ê¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ôÉì¡¦Âç³À»ÔÎ©ÅìÃæ³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÕ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃª¶¶¹°»ê¤¬¤ª¤Ã¤¿¤«¤é¿·ÆüËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È¤Ï»×¤Ã¤È¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤Ç¤âÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·À¤ÂåÀï»Î¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¸½ºß¤Î¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·²Íº³äµò¡£à¿¨¤ë¤Ê´í¸±á¤Î£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤¬¡¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤«¤éÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¡¡¡ù¤æ¤¦¤È¡¦¤¢¤¤¤¹¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£±·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©Âç³À»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤ÏÃæÅçÍ¤ÅÍ¡££²£°£²£°Ç¯£¶·î¤ËÆþÌç¤·¡¢£²£±Ç¯£²·î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º¸¥Ò¥¸¤òÉé½ý¤·Ä¹´ü·ç¾ì¤âÆ±Ç¯£±£°·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡££²£´Ç¯£±·î¤«¤é£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤È¤È¤â¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ø½Ð¤Æ£²£µÇ¯£¸·î¤Ë³®Àû¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ò²þÌ¾¤·¤¿¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£µ¥¥í¡£
¡¡¡ù¤ª¤¹¤«¡¼¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£··î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯½Ð¿È¡££²£°£±£¹Ç¯£±·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ìÆ»¾ì¤ËÆþÌç¤·Æ±£³·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£²Ç¯£µ·î¤Ë¿·ÆüËÜ¡¦ÌîÌÓÆ»¾ì¤ËºÆÆþÌç¤·¡¢Æ±£±£±·î¤ÎÍÌÀÂç²ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²£µÇ¯£¸·îÍÌÀÂç²ñ¤Ç³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àû¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¡££²£°£±¥»¥ó¥Á¡¢£±£±£µ¥¥í¡£