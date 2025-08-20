「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）

新たな“ラッキーボーイ”の登場だ。阪神は１−１の二回１死一、二塁で、この日プロ初昇格を果たしてスタメン出場の井坪陽生外野手（２０）が、三塁への内野安打でプロ初打席初安打をマーク。相手守備のミスも絡み、一気に２点を奪う幸運を呼び込んだ。唯一負け越していた中日との対戦成績を五分とし、優勝マジックも１つ減って「２１」となった。

井坪は少し悔しそうな表情でベンチへ戻った。それでもプロ初安打を祝福する仲間たちを見ると、自然と頬が緩む。記念球を受け取るとほっとした表情で喜びをかみしめた。

「ちょっと中途半端なスイングになったんですけど、結果的にＨがついたので一安心かなと」

高卒３年目で初昇格し、「８番・中堅」で即スタメン出場。「緊張はなかったけど、ほどよい感じで」と強心臓で臨むと、運命の瞬間は思わぬ形で訪れた。二回、同点に追いつきなおも１死一、二塁で迎えたプロ初打席。マラーの初球にハーフスイングとなったものの、弱いゴロは三塁線へ。三塁・チェイビスの一塁への送球がそれ、一気に２人生還。三塁を狙った井坪は挟殺となったが、逆転に成功した。ベンチでは藤川監督から「おめでとう。よかったね」と祝福され、はにかんだ。

幼い頃からやんちゃ坊主だった。小学生時代は落ち着きがなさすぎて「散歩してきなさい」と先生に教室から追い出されたこともあった。今でも七夕の願い事に「真面目になれますように」と書くほどの自他ともに認める破天荒な性格だが、野球には真っすぐだ。

１年目は一時、ウエスタン首位打者に君臨し昇格が期待され、自身も「もしかしたら」と頭をよぎったが、かなわなかった。それでもめげなかった。常に言ってきたのは「走攻守でのレベルアップ」。２３年のオフは、工藤２軍外野守備コーチからの減量指令に応えた。

母校・関東第一のグラウンドを借りて朝からフリー打撃や走塁練習。夜は家の前を走り、一日中トレーニングに明け暮れた。食事は米を抜き、朝は納豆とヨーグルト、昼はキュウリ、夜はサラダという徹底ぶり。実家の近くにワニ肉の自販機があるといい、「鶏より脂質が低いから」と焼いて食べたことも。ど根性で６キロの減量に成功した。

ウエスタン打率・２７５を残した２４年のオフも地元で年始は２日から始動。体の強さ、スピード強化のため毎日ジムに通い、ウエートトレーニング。春季キャンプは初の宜野座組入りし、ウエスタンでも打率・２６１と結果を残せた。努力は１軍の舞台で実を結んだ。同点の六回２死二塁では藤嶋の３球目を強振。三塁へのゴロをチェイビスが取りこぼすと、井坪は全力疾走でセーフをもぎ取った。安打は記録されずも好機を拡大し、勝ち越しを呼んだ。

藤川監督から守備力を期待された起用意図は分からなかったというが、「何かを評価して使ってくれてるんだな」とバットで期待に応え、チームは優勝マジック２１となった。幼い頃はベルーナドームに通い、当時西武の中島宏之にあこがれた。「つまらない選手にはなりたくない。華のある選手になりたい」。第一歩を踏み出した２０歳が、華麗なプレーで多くの人を魅了していく。

◆井坪 陽生（いつぼ・ひなせ）２００５年３月１７日生まれ、２０歳。東京都八王子市出身。１７７センチ、８３キロ。右投げ右打ち。外野手。関東第一では甲子園出場なし。２２年度ドラフト３位で阪神入団。今季ウエスタン７３試合に出場し２２２打数５８安打、２本塁打。打率．２６１。