¡Úµð¿Í¡Û¥µ¥¤¥¯¥ëÃ£À®¤Î´Ý²Â¹À ¡Ö¼ê´À¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¡×²áµî¤ËàÅ´²¾ÌÌá¸«¤»¤¿»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é
¡¡µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾å£·£²¿ÍÌÜ¡Ê£·£·ÅÙÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¥Á¡¼¥à¤â£±£µ¡½£²¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¾ð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹ÃË¤â´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÅ´²¾ÌÌ¡×¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ÇÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö¤¬²áµî¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´Ý¤¬¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤ÇÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï½é²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤«¤éÀèÀ©¤Î£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢£³²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í»°ÎÝÂÇ¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢£±£³¡½£±¤ÎÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿£·²ó¤Î£µÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤ÏÄ¹Ã«Àî¤ÎÅê¤¸¤¿£²µåÌÜ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö±ü¿¼¤¯¤Ø¡£Áê¼ê¼éÈ÷¤¬Á÷µå¤ÎÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤ëÃæ¡¢´Ý¤ÏÌÂ¤ï¤ºÆóÎÝ¤â½³¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Í¾Íµ¤Î¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×È½Äê¡£»°ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¤Ï»°ÎÝ¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¤ò¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡££Î£Ð£Â¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¹·î£±£¸Æü¤Îµð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±ö¸«¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¡£µð¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï£°£¸Ç¯£¹·î£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²÷µóÃ£À®¤Ë¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ý¤Ï¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È»°ÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£È¾Ê¬Äü¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Ã£À®¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÎÝ¾å¤Ç¸«¤»¤¿»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê´î¤ÓÊý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î´Ý¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÅ´²¾ÌÌ¡×¤ÎÃË¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤à¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤êá¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï£´Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¤Î¤³¤È¡£´Ý¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¡¦¤Ù¤ë¤¯¤é»á¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¤Î£È£Ï£Î£Å£Â£Ï£Î£Å¤é¤È¡¢¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ö£Ä£å£á£ä¡¡£â£ù¡¡£Ä£á£ù£ì£é£ç£è£ô¡×¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿´Ý¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê´À¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¡£¥í¥¸¥óÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤éÂç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¤ÎËÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤ËÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê»Ñ¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤òà¤±¤óÀ©á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¥²¡¼¥à¤òÇã¤¤Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Ò¶¡¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó£´Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Á¡¢º£ÅÙ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿´Ý¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£