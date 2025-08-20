阪神・近本光司外野手（３０）が１９日、出場選手登録日数が７年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。京セラドームでの中日戦前に取材対応し、権利の行使について「シーズン中なのでそこまで考えることはない。時間があれば、時間があるかは分からないですけど、どうするかは考えていきたい」と熟考する姿勢を示した。

兵庫出身の近本は社高、関学大を経て、大阪ガスから２０１８年度ドラフト１位で入団。１年目からレギュラーとしてチームを支え、２１年は最多安打のタイトルを獲得。５度の盗塁王、２１年から４年連続でゴールデングラブ賞、ベストナインに輝くなど走攻守で活躍してきた。６月７日のオリックス戦で球団日本選手では最速となる通算１０００安打も達成した。

７年目での最短取得となった近本は「ここまでけがなくこられたこと、毎年試合に出ることができたというところで、いろいろな人に感謝したい。自分としてもいろいろな面で成長できた」と率直な思いを語った。

昨オフの契約更改交渉では、球団側の複数年契約の提示に対し「１年で勝負したい」と年俸３億７０００万円（金額は推定）の単年契約を結んでいた。この日は休養のため今季初の欠場となった虎のリードオフマンの動向に注目が集まる。