◇セ・リーグ 広島3-1DeNA（2025年8月19日 横浜スタジアム）

広島のエレフリス・モンテロ内野手（27）が19日、値千金の一発を放った。敵地でのDeNA戦で、同点の9回に赤く染まる左翼席へ8号勝ち越し2ラン。阪神・佐藤輝、ヤクルト・村上とリーグトップで並ぶ8月5本目の本塁打で、そのうち4本が決勝弾の鮮やかさだ。2番手で8回からの1イニングを零封した島内颯太郎投手（28）が幸運な3勝目。3―1で快勝し、3位・DeNAに3ゲーム差に迫った。

放物線を描いた打球が赤ヘル党で埋まる左翼席へ着弾すると、ヒーローは左手でバットを高々と突き上げた。1―1の9回1死一塁で、モンテロが勝ち越しの8号2ラン。DeNAの5番手・入江が5球続けた150キロ台の直球をファウルで粘り、甘く入った6球目のフォークを前のポイントで振り抜いた。

「最高です。（入江は）真っすぐとフォークの投手。凄い真っすぐを投げるけど、粘り強くいって自分の打てるところを待っていた。いい反応で当たり、最高の結果が出た」

遅まきながら、量産態勢に入った。並み居るホームランバッターと肩を並べる8月5本目のアーチ。阪神・佐藤輝、ヤクルト・村上とリーグトップで並んだ。しかも、そのうち4本が決勝弾とは特筆ものだ。夏場に入ってクラッチヒッターぶりがキラリと光る。

「今まで一生懸命やってきたし、練習でも毎日いろんな課題に取り組んできたから」

日本の野球に適応しようと、コーチの助言に耳を傾け、努力を惜しまないドミニカン。新井監督は「最高のホームラン。代走・羽月を出していたから、真っすぐが多くなるところで何とか粘り、最後に甘いフォークを捉えた。ナイス」と絶賛。「パワーは彼の最大の魅力。捉える確率が上がっているから角度もつく」と分析した。

初体験の甘美な情景をパワーに変えた。本拠地でヤクルトと戦った8月17日は27歳の誕生日。新井監督ら首脳陣、チームメート全員が祝ってくれた。

「それだけじゃないんだ。打席に入った時に、ファンの人たちがバースデーソングを歌ってくれた。本当に素晴らしい時間だった。ありがたいよ」

打ち方に右、左の違いはあれど、ドジャースの強打者フレディ・フリーマンに憧れる長距離砲。誕生日プレゼントは「まだ何ももらっていない。おめでとうだけ」と笑いつつ、残り35試合に向けて言葉に力を込める。

「チームの勝利のために、たくさんホームラン打ちたい」

逆転上位浮上へフリーマン級の勝負強さを発揮し、チームやファンにアーチをプレゼントする意気込みだ。（江尾 卓也）