「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）

阪神は近本光司外野手が今季初めてスタメンを外れて欠場し、大幅に打線を組み替えたが、接戦を制して３連勝で優勝マジックを「２１」に減らした。先制された直後の二回にプロ初昇格で即スタメン起用された井坪が、三塁前への内野安打でプロ初安打をマークするなど３得点で逆転に成功。３-３の六回には代打・糸原の決勝の適時打などで２点を勝ち越した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−近本が初欠場。積極的休養の意味合いもあるのか。

「明日以降は大丈夫だと思いますけど。今後も長く現役を第一線で続けていくという部分では、ファンの皆さんにもそれを受け入れていただきながら。若い選手だとまだ物足りないだろうし、自分もそう思いますけど。彼は明日以降ね、さらに強い姿で立ってくれると思いますから」

（ペン囲み）

−相手が左投手ということもあって右バッターが多くなった面もあるのか。

「いや、そんなことはないです」

−井坪は初安打も出ていいスタート。

「ねえ、それは良かったですね。本当にご両親がどうかな、というところで。キャンプでもお会いしたんですけど」