½÷Í¥¡¦ÁáÀ¥µ×Èþ¡¡Àï¸å¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ç¼ò°æË¡»Ò¤È¶¦±é¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÉñÂæ¸ø±é¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁáÀ¥µ×Èþ¤¬¿¹ÅÄ·òºî¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë£Æ£Í¡¡£Î£Á£Ã£Ë£µ¡ÖÀÄ½Õ¤â¤®¤¿¤ÆÄ«°ìÈÖ¡ª¡×¡Ê£¸·î£²£´Æü¡¢¸áÁ°£¶»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÁáÀ¥¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¼ò°æË¡»Ò¤È¡¢¾¾Â¼Íº´ð¤Î¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ÖÁÄ¹ñ¤Ø¤ÎÈÔ²Î¡×¡Ê£²£¶Æü¤«¤éÅìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡Ë¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¡£Æ±¸ø±é¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Î½é±é¸å¡¢£²£³Ç¯¤ËºÆ±é¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬ºÆ¡¹±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁáÀ¥¤ÏºÆ±é¤Î»þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤êº£²ó¤¬£²²óÌÜ¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÉñÂæ¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÆü·Ï¿Íº¹ÊÌ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤Ë¿È¤òÅ¾¤¸¡¢ÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿Æü·Ï¿Í¥Þ¥Õ¥£¥¢¡Ö¥â¥ó¥¿¥Ê¡¦¥¸¥ç¡¼¡×¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏÃ¤ÎÊª¸ì¡£Æ±ÉñÂæ¤Ç¡¢ÁáÀ¥¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥â¥ó¥¿¥Ê¡¦¥¸¥ç¡¼¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎºÊ¡É¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼Îé»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ò°æ¤Ï¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë½÷À¡¦¹¬»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£ºä°æ¤¬±é¤¸¤ë¹¬»Ò¤Ïº£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ìò¤Ç¡¢¼ò°æ¤Ï¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°ì»þ¡¢°úÂà¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤â¤¢¤Ã¤ÆÆü·Ï¿Í¤ÎÊý¡¹¤Î¶ìÏ«¤ÎÎò»Ë¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ØÁÄ¹ñ¤Ø¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤â¡¢¤½¤Î¤´¶ìÏ«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£