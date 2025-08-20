µð¿Í¡¦´Ý¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇÃ£À®¡¡¶¹¤¤¿ÀµÜ¤Ç¥Ï¥¦¥¨¥ë°ÊÍè£³£³Ç¯¤Ö¤ê£¶¿ÍÌÜ¡¡»°ÎÝÂÇ¤Ç·è¤á¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÎÏ¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£±£µµð¿Í¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£µð¿Í¡¦´Ý¤¬¼«¿È½é¡¢µð¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤Î¾®³Þ¸¶Æ»Âç°ÊÍè¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££³£¶ºÐ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÃÆ¤Ï¡È¥×¥í¥í¡¼¥°¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ½ç¤¬£±ÈÖ¤«¤é£³ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¡£º£µ¨½é¤Î£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£»°²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢¸Þ²ó¤ËÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼·²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÁ°¤ËÆó²¬¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤«ÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç»°ÎÝÂÇ¤Ê¤é²÷µó¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¼·²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇµå¤òÊü¤Ä¡£°ìÎÝ¤«¤éÆóÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÆó²¬¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤··ãÁö¡£¡ÖÍê¤à¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂ¤è¡¢¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£»°ÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£¿ÀµÜ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Ï¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¡¦¥Ï¥¦¥¨¥ë¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë°ÊÍè£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£¶¹¤¤µå¾ì¤Ç¡¢¤·¤«¤âºÇ¤âÆñ¤·¤¤»°ÎÝÂÇ¤ÇµÏ¿¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÎÝÂÇ¤ò¤¹¤´¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤ÄÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁöÎÏ¤â¶î»È¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤ÏÈá´ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¾Ê¬Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¹Åç»þÂå¤«¤é¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãù¶â¤¬¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ö»×¤¤»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡×¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤âÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁö¤ê²ó¤ë¡£