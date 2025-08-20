8月15日夜、新潟県南魚沼市で60代男性がクマに襲われケガをした。男性は自宅の外で涼んでいたところクマに襲われたという。新潟県内で今年、クマによる人身被害は5件目で、県は「クマ出没警戒警報」を発表して警戒を呼びかけている。

■持っていたライトで抵抗も…

クマに襲われ、ケガをしたのは、南魚沼市に住む60代男性だ。



15日午後9時半ごろ、南魚沼市山谷の集落で、「夫がクマに襲われた」と消防に通報があった。





■クマによる人身被害は5件目

警察によると、男性は家の外に出て涼んでいたところ、後ろからがさがさと音がしたため振り返ると、そこにクマがいたという。クマに突然左ももをかまれた男性は、持っていたライトで抵抗するが、さらに右腕をひっかかれた。その後、クマは西の方向に逃げていったという。男性は南魚沼市内の病院に搬送されたが、命に別条はない。

県内では今年、クマによる人身被害が5件発生している。



5月15日：南魚沼市で60代男性が負傷

5月29日：五泉市で40代男性がクマに遭遇して転倒し、負傷。連れていた犬が追い払う

6月4日：長岡市で山菜採り中の80代男性が負傷

7月14日：糸魚川市で山菜採り中の70代男性が負傷



警察は市と連携し、パトロールを行うとともに、近隣住民に注意を呼び掛けているほか、県は8月7日に「クマ出没警戒警報」を発表し、警戒を呼びかけている。

■県が呼びかける注意点

・複数で行動し、ラジオや鈴など音の鳴るものやクマ撃退スプレーを携行する

・クマの活動が活発な早朝や夕方の入山を避ける

・クマのエサとなる生ゴミや不要となった果樹（柿、栗など）を適切に処分する

・クマに出会ったときは慌てずにゆっくり後退する

・クマに襲われた場合、地面に伏せて頭・首・腹を守る（両手で首の後ろをガード

する）