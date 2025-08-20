◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

巨人・丸佳浩外野手（３６）がヤクルト戦で自身初のサイクル安打を達成した。球団では０８年９月３日の小笠原道大以来の快挙で、プロ野球史上７２人目（７７度目）。初回に右越え２ラン、３回に右前安打、５回に中越え二塁打を放ち、７回に右中間三塁打をマークした。中山礼都内野手（２３）の自身初の２打席連発など打線が爆発し、今季最多の２０安打１５得点。大勝で勝率を５割に戻した。大量援護をもらった先発・戸郷は８回２失点で４勝目を挙げた。

二塁ベースを蹴った丸が、歯を食いしばって激走した。「頼むから足よ、もってくれって」。７回１死三塁。痛烈なライナーで右中間を破った。偉業への期待感が込められた大歓声に押された背番号８は加速すると三塁へ気迫のヘッドスライディング。プロ１８年目で自身初のサイクル安打の達成だ。「この年で達成できるとは思ってなかった。自分自身びっくりしている」。球団では０８年９月３日広島戦（京セラＤ）の小笠原以来、１７年ぶり６人目、神宮では９２年ハウエル（ヤクルト）以来３３年ぶり６度目の快挙をかみしめた。

完璧なアーチから、２０安打１５得点の猛攻へといざなった。阿部監督が「状態がいいし、ランナーがたまったところでかえしてほしい」と期待を込めて、今季初めて３番で起用。まずは初回１死二塁の場面だった。「めっちゃでかいスズメバチがきて」と、一度打席を外したが、アクシデントに負けることなく直後に右翼席へ今季初の２戦連発となる先制の５号２ラン。３回先頭で右前に運ぶと、５回先頭では中越え二塁打を放った。最後は右中間への適時三塁打で達成。「一度は取ってみたい記録だった。一生懸命やってきて良かったです」。今季チーム最多タイの１試合４発と爆発した打線をけん引したベテランの笑顔が輝いた。

細部へのこだわりが快挙を生む。酷暑の中で行われる試合前練習。一人異彩を放っている。他の選手が黒のＴシャツとアンダーシャツを着る中、丸はただ一人白のアンダーシャツと灰色のＴシャツを着用している。黒に比べて、白色のほうが表面温度の上昇を抑えられるからだ。「暑いからね。直射日光から守るために考えながら着てますよ」。コンディションを整えるために色にまで気を配る。

今季からは“飲み方”も変えている。昨年まではスポーツドリンクだけを飲んでいたが、試合後に検査すると常に脱水状態だった。そこで今季からはスポーツドリンクと水を交互に飲むスタイルに変更。「体の塩分濃度が濃くなりすぎても脱水になる。スポーツドリンクだけだと濃くなるから、水と交互に摂取したほうがいいということで実践している」。柔軟に思考をアップデートし、夏場でも快音を響かせ続ける。

球場には誰よりも早く入り、試合後はケアやトレーニングを念入りに行うため球場を後にするのは一番遅い。休日返上練習もいとわない。そんな背番号８は勝利を何より喜んだ。「記録もうれしかったですし、何よりもそれが勝ちにつながったことが一番良かったです」。頼れるベテランの不断の努力が結実した快挙だった。（宮内 孝太）

◆清水隆行Ｐｏｉｎｔ 丸は初回に内角の真っすぐを本塁打したようにストレートへの対応が今は、すごくいい。６回の四球を含めて５打席で見逃しのストライクは２球あったが、空振りもファウルも１球もなく、４スイングで４本のヒットを打っている。つまり打ち損じはゼロ。打てる球を振りにいき、しっかりと捉えていることの証明だ。