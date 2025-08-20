【World of Tanks: HEAT】 配信日：未定 価格：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ウォーゲーミングは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用戦車ヒーローシューター「World of Tanks: HEAT」を発

表した。配信日は未定で、基本プレイ料金は無料。

本作は、第二次世界大戦後の架空の時代を舞台に、特殊能力を持つエージェントとその戦車を操り、スピード感あふれる10対10の戦闘を繰り広げる基本プレイ無料のタクティカル・ビークルシューター。

【「World of Tanks: HEAT」公式トレーラー】

今までのタイトルから独立した新感覚戦車アクション

シリーズのDNAを受け継ぎながらも独立した新作として開発。戦術的な戦車戦にヒーローシューターの要素を融合したことで、従来の「Worldof Tanks」とは一線を画す、スピード感とアクション性にあふれる新たな戦いを実現している。プレーヤーは、エージェントとして、それぞれ固有の能力を持つ戦車を指揮し、最先端の武装や装甲モジュール、外観、特殊能力を組み合わせることで、自分だけのユニークな戦車を作り上げることができる。第二次世界大戦後の実在車輌や技術を再解釈したデザインをベースに、自分の好みやプレイスタイルに合わせて見た目や性能を変化させるクラフト要素の楽しさも体験できる。

初の同時クロスプラットフォーム展開

本作は、ウォーゲーミングが新たに開発した独自エンジンを採用し、PC（Wargaming Game Center および Steam）、PS5、Xbox Series X|S、Steam Deckで配信される予定となっている。

さらに、ウォーゲーミング初のローンチ時から完全同時のクロスプラットフォーム対応およびクロスプログレッションを実現される。

(C)1998-2025 Wargaming.net.