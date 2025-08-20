２０２２年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」などで知られる女優の高田夏帆が韓国でブレイク中だ。昨年９月に出演した韓国の恋愛リアリティー番組「日韓ロマンス 婚前恋あい」で注目され、人気が沸騰。高田の出演回はＹｏｕＴｕｂｅでも配信され、１９５万回以上の再生回数を記録している。

韓国の芸能界では、モデル系のクールビューティーな女性が多く、高田のようにキュートな笑顔が魅力の天真爛漫（らんまん）な女性は希少だという。そのため、韓国男子のハートをがっちりとつかみ、番組の放送直後にはＳＮＳで「漫画から飛び出してきたような少女だ」「こんなにかわいらしい女子が本当に存在するのか！？」と絶賛するコメントが殺到した。

予想以上の反響に「韓国の街中で声を掛けられることもあり、自分でも信じられません。最初は外国でのお仕事ということで不安もありましたが、思い切ってチャレンジして良かったと思います」。

３月には韓国で有名な音楽番組「トップテンショー」に出演し、槙原敬之の「どんなときも。」を歌唱。これが評判を呼び、配信リリースが決定した。

５月には韓国でファンミーティングを開催。「カップルで来てくれて、彼女の方が『彼氏が夏帆ちゃんのことをかわいいと言っているんです』と教えてくれたり、家族で来てくれたお母さんが『うちの息子、どうですか？』と結婚を勧められたこともありました（笑）」。さらにコスメブランド「ＶＴ（ブイティー）」の広告起用が決まるなど、快進撃を続けている。

プライベートでも韓国を訪れ「食べ物ではチャンジャ、ユッケが大好き。好きな街は梨泰院（イテウォン）。坂道が多くておしゃれで、ショッピングが楽しい」とお気に入りの様子だ。仕事の面では「今がチャンス。芸能生活のターニングポイント」と自覚し、韓国語を猛勉強中。「いつかは韓国で女優業もやりたい。日本と韓国の二拠点生活ができたら理想です」と意気込んでいる。（有野 博幸）

松崎しげるらと共演「感無量」 〇…高田はこのほど、韓国で歌手の松崎しげる、ラッパーのＺｅｅｂｒａ、元ＢｉＳＨのハシヤスメ・アツコらと音楽番組「２０２５ 日韓歌王戦」（９月２日から韓国のＭＢＮで放送。日本では同１４日からＢＳ日テレで放送）の審査員として収録に参加した。日本代表７人、韓国代表７人が対決する歌唱力頂上決戦。高田は「松崎さんをはじめ、大御所の方々と一緒に審査員として出演できて感無量です」と声を弾ませた。

◆高田 夏帆（たかだ・かほ）１９９６年５月３１日、東京都生まれ。２９歳。高校１年でスカウトされ、芸能界入り。ＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」（１６年）、テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダービルド」（１７年）、ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」（２２年）、舞台「裸足で散歩」（２２、２４年）などに出演。フルマラソンの自己ベストは４時間５９分４秒。身長１６０センチ。血液型Ａ。