過去2回の放送が大反響を呼んだ人気クイズ番組が帰ってくる！今日8月20日（水）よる7時から日本テレビ系にて放送の「クイズタイムリープ」は、現代の芸能人たちが昭和・平成に人気を博した伝説のクイズ番組に“タイムリープ”し、AIの最新技術によって蘇った当時の出演者たちと“ガチ対決”を繰り広げる進化系クイズ番組だ。

今回、昭和・平成芸能人に立ち向かうのは、当時を知るヒロミをはじめ、劇団ひとりや津田篤宏（ダイアン）、クイズ番組常連の阿部亮平（Snow Man）や村重杏奈など、令和芸能人の精鋭たち！

令和の芸能人たちは4つのステージに挑戦。それぞれのステージで待ち構えるレジェンドクイズ王を倒すごとに賞金を積み上げていくことができる。その賞金額はなんと最大で200万円！しかし最終ステージには、昭和最強ともいわれるクイズ王が立ちはだかる賞金獲得ステージが用意されており、ここで勝利しなければそれまで積み上げた賞金が手に入らない。

番組中盤には特別企画も！人気芸人と元アイドル女優がクイズレジェンドに挑戦した結果は？

はたして令和の人気芸能人たちは、昭和・平成のレジェンドたちを超えられるのか!? 4つのステージと最終ステージの内容をご紹介！

●第1ステージ「マジカル頭脳パワー!!」声の早押しクイズ“マジカルシャウト”

今から35年前の1990年にスタートしたクイズ番組「マジカル頭脳パワー!!」。“リンゴと言ったら赤い、赤いと言ったら太陽……”など人気となった連想ゲーム「マジカルバナナ」をはじめ、数多くの人気企画を生み出したクイズ番組で、放送当時の最高視聴率は31.6％。

そんな人気クイズ番組にタイムリープし、令和の芸能人たちが挑戦するのは、声の早押しクイズ「マジカルシャウト」。おとぼけキャラながら、その発想力で正解を連発していたあのお笑いタレント、そして“天才コメディアン”の兄で大学教授、短大の学長を務める人物など、当時の最強出演者たちに挑む！

●第2ステージ「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」工場見学クイズ“何を作っているのでしょうか？”

今から37年前の1988年にスタートした、世界の珍商売をテーマにしたクイズ番組「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」。昭和を代表する名アナウンサーである逸見政孝さんと、人気お笑いトリオ・コント赤信号の渡辺正行がMCを務めていた。

最高視聴率は26.9％という大人気番組の中で特に盛り上がった企画が、工場見学バラエティーの元祖である「何を作っているのでしょうか？」。とある工場の製造過程を追い、何が作られているのかを当てるクイズだ。

豊富な知識と鋭い勘で数多くの難問に正解し続けた俳優、番組内で正解を続出した元祖バラドル世代の代表格、そして答えがわかっていなくてもボタンを押しまくる元祖“テキトー男”といった個性豊かなレジェンドたちに、令和の芸能人たちは勝てるのか!?

●第3ステージ「青春の祭典 全国高等学校クイズ選手権」“超難問！早押しクイズ”

3つ目のステージは、1983年に放送を開始し、クイズの甲子園とも呼ばれた番組「青春の祭典 全国高等学校クイズ選手権」通称“高校生クイズ”。初開催から42年経った今もなお、クイズ好きの高校生たちにとっての憧れの舞台となっている。

今から15年前、この高校生クイズに伝説と呼ばれる最強の高校生軍団が出現した。それが、圧倒的な知力で2010年大会の優勝を果たした「東京・開成高校チーム」。令和のクイズ王として君臨する伊沢拓司と、最強キャプテンの田村正資を擁するこのチームは、後の史上初の3連覇を達成する開成の伝説の始まりとなった3人！

5問中1問でも正解すれば勝利という超難問の早押しクイズに挑戦する令和の芸能人たちは、最強高校生たちにじわじわと追い詰められていくも…はたして会心の一撃を見せることはできるのか!?

●第4ステージ「マジカル頭脳パワー!!」“超瞬間お手上げクイズ”

続く第4ステージも第1ステージと同じく「マジカル頭脳パワー!!」の企画に挑戦。その名も「超瞬間お手上げクイズ」。出題された問題文が正しいと思ったら手を挙げるという単純明快なクイズだが、中にはちょっと意地悪な引っ掛け問題もあるので注意が必要だ。

対決するレジェンドは、当時レギュラー出演していた所ジョージの後を継いでレギュラーとなった人気コメディアン。彼はお茶目さで人気を博し、番組のトップ頭脳賞を14回も獲得するほどのクイズの実力の持ち主だった。さらに、同時期に活躍し、女性陣最多の12回のトップ頭脳賞を獲得したバラドルも登場！令和の芸能人たちは、数々のレジェンドを打倒し賞金を稼ぐことはできるのか？

●最終ステージ「アメリカ横断ウルトラクイズ」“賞金獲得クイズ”

最終ステージ時点で令和芸能人たちが積み上げて来た賞金総額は○○○万円！ しかし、最終ステージをクリアしないとその賞金は手に入らない。

賞金獲得に向けて挑む最終ステージのクイズ番組は、今から48年前の1977年にスタートした「アメリカ横断ウルトラクイズ」。延べ26万人以上が挑戦、「知力・体力・時の運」を合言葉に、アメリカ大陸を横断しながら1000問以上のクイズに挑み、アメリカ・ニューヨークを目指すという壮大なクイズ番組だ。

この「ウルトラクイズ」で特に神回との呼び声が高いのが、平成元年（1989年）の第13回大会。この大会では、東京大学、慶應義塾大学、立命館大学といった有名大学の猛者が勝ち上がり、どのステージもハイレベルな大熱戦を繰り広げた。そんな熾烈な第13回大会を制した最強のレジェンドクイズ王との1対1の早押し対決に、令和の芸能人たちが挑戦。はたして、積み上げて来た賞金を獲得することはできるのか!?

●出演者

＜タイムリーパー＞

劇団ひとり、ヒロミ

阿部亮平（Snow Man）、羽鳥慎一、ヒコロヒー、YOU、津田篤宏（ダイアン）、村重杏奈

＜VTR出演＞

せいや（霜降り明星）、白石麻衣

＜天の声＞

長谷川忍（シソンヌ）