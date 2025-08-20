2勝クラス阿賀野川特別1着アマキヒ（牡3＝国枝）は菊花賞（10月26日、京都）へ。「賞金が足りれば直行する予定。そのつもりで調整します。距離は長くなっても問題ない」と国枝師。

東京ダービー5着カナルビーグル（牡3＝佐藤悠）はジャパンダートクラシック（10月8日、大井）を目指す。キャロットファームが発表。

杉山晴厩舎は安田記念2着ガイアフォース（牡6）が富士S（10月18日、東京）からマイルCS（11月23日、京都）を予定。

オークス10着エリカエクスプレス（牝3）は京成杯AH（9月6日、中山）。

ダービー8着ジョバンニ（牡3）は神戸新聞杯（9月21日、阪神）。

チェアマンズスプリントプライズ5着ルガル（牡5）はスプリンターズS（9月28日、中山）。

中京記念8着エルトンバローズ（牡5）は毎日王冠（10月5日、東京）。

さきたま杯3着エンペラーワケア（牡5）はサマーチャンピオン（9月4日、佐賀）へ。

スパーキングレディーC3着テンカジョウ（牝4＝岡田）はレディスプレリュード（10月7日、大井）からJBCレディスクラシック（11月3日、船橋）を予定。

【2歳次走】

函館2歳S4着タガノアラリア（牡＝西園翔）はもみじS（10月19日、京都）へ。