◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 京都国際4―11山梨学院（2025年8月19日 甲子園）

【熱闘博覧会】京都国際は大半の選手が大学などで野球を続ける中、背番号19の山下拓摩（3年）は今夏で野球を辞める。憧れ続けたラッパーになるためだ。「野球人生に悔いはありません」。入学前から評判の選手で、小牧憲継監督はNPBスカウトに「大切に育ててくださいよ」と伝えられたほど。「でもラッパーなるから高校で辞めるらしいで」と返したという。

音楽好きの家族に囲まれて育った。「中学卒業と同時に音楽の道に進もうと考えていたけど…」。両親に猛反対され、根負けして選んだのが昨夏日本一にもなった強豪校。野球の才能も光っていた。

中学時代は大阪のアメリカ村に通い、ラップを学んだ。高校入学前、大阪の伝説的ラッパー・HIDADDYから「高校野球をやった人にしか書けないリリック（歌詞）がある。それが武器になるから」と送り出された。

高校では、一日も欠かさずにノートに歌詞を書きためた。甲子園での出場機会は、この日の左翼守備の1イニングのみでも未練はない。「音楽を始めている人に出遅れているように見えるけど、この2年半が僕の強み」。これからはゴツゴツとしたマメが残る手でマイクを握る。（河合 洋介）

◇山下 拓摩（やました・たくま）2007年（平19）5月24日生まれ、大阪出身の18歳。小1から住之江シャークスで野球を始め、6年時にオリックスJr入り。中学では大阪西成リトルシニアでプレー。京都国際では2年春に背番号9でベンチ入りし今夏甲子園は背番号19。1メートル81、80キロ。左投げ左打ち。