※経済指標

【米国】

＊米住宅着工件数（7月）21:30

結果 142.8万件

予想 129.7万件 前回 135.8万件（132.1万件から修正）



＊建設許可件数（7月）21:30

結果 135.4万件

予想 138.6万件 前回 139.3万件



【カナダ】

＊消費者物価指数（CPI）（7月）21:30

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)

結果 1.7%

予想 1.8% 前回 1.9%（前年比)



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・プーチン氏は合意を望んでいない可能性はある。

・今後数週間で明らかになるだろう。

・ウクライナはＮＡＴＯに加盟しない。

・ウクライナは多くの領土を獲得するだろう。

・ロシアは強力な軍事大国。

・ウクライナのパトリオットミサイル使用を称賛。

・米国の「安全の保証」の可能性は空軍による可能性も。

・プーチン氏とゼレンスキー氏の会談実現にまず取り組む。

・両氏は予想以上に良好な関係。

・プーチン氏に善良さを望む、そうでなければ厳しい状況に。

・ゼレンスキー氏も柔軟性を見せなければならない。

・オバマがクリミアを放棄したと非難。



＊ベッセント財務長官

・１１人の有力なＦＲＢ議長候補と会談予定。

・９月１日のレーバーデー前後に候補者と会談予定。

・候補者は素晴らしいグループ。

・先週の生産者物価指数（ＰＰＩ）の上昇の多くは投資サービスによるもの。

・投資サービスのインフレは単に市場が上昇したことを意味する。

