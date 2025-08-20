ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米住宅着工件数（7月）21:30
結果 142.8万件
予想 129.7万件 前回 135.8万件（132.1万件から修正）
＊建設許可件数（7月）21:30
結果 135.4万件
予想 138.6万件 前回 139.3万件
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（7月）21:30
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
結果 1.7%
予想 1.8% 前回 1.9%（前年比)
※発言・ニュース
＊トランプ大統領
・プーチン氏は合意を望んでいない可能性はある。
・今後数週間で明らかになるだろう。
・ウクライナはＮＡＴＯに加盟しない。
・ウクライナは多くの領土を獲得するだろう。
・ロシアは強力な軍事大国。
・ウクライナのパトリオットミサイル使用を称賛。
・米国の「安全の保証」の可能性は空軍による可能性も。
・プーチン氏とゼレンスキー氏の会談実現にまず取り組む。
・両氏は予想以上に良好な関係。
・プーチン氏に善良さを望む、そうでなければ厳しい状況に。
・ゼレンスキー氏も柔軟性を見せなければならない。
・オバマがクリミアを放棄したと非難。
＊ベッセント財務長官
・１１人の有力なＦＲＢ議長候補と会談予定。
・９月１日のレーバーデー前後に候補者と会談予定。
・候補者は素晴らしいグループ。
・先週の生産者物価指数（ＰＰＩ）の上昇の多くは投資サービスによるもの。
・投資サービスのインフレは単に市場が上昇したことを意味する。
