◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 横浜7―8県岐阜商（2025年8月19日 甲子園）

春夏連覇の夢が消えた瞬間、横浜ナインはグラウンドに崩れ落ちた。2年生から主将としてチームを引っ張ってきた阿部葉太（3年）は「自分たちに力がなかった。その一言です」と涙を流した。「思い出をつくりに来たわけではなく、春夏連覇目指してここまでやってきた。甲子園に“ありがとうございました”と感謝を伝えました」と聖地の土は持って帰らなかった。

2度の内野5人シフトに王者の執念が詰まっていた。4―4の9回1死二、三塁のサヨナラのピンチでシフトを敢行。スクイズの打球を前進守備の一塁手が捕球し、本塁へグラブトス。三塁走者の生還を防いだ。延長10回1死一、三塁の場面でも同シフトでプレッシャーを与え、サヨナラを防いだ。村田浩明監督は「練習はしてました。それが甲子園の舞台でできたので練習のたまもの」と振り返った。

「4番・左翼」で出場した奥村頼人（3年）は5回途中から3番手で登板。粘投を見せるも最後はサヨナラ打を浴びた。それでも「3年間の思いを込めた一球だったので悔いはありません」と胸を張った。卒業後の進路については「プロ一本でそれを目指して頑張りたい」。春夏連覇の夢は、後輩たちに託した。（小林 伊織）