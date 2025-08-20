かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

8月20日（水）は、ゴシップ大好き芸人が大集合。「ゴシップ神７が2025年上半期芸人界ニュース全部話しちゃいますSP」と題してお送りする。オープニングでは、前回のゴシップ芸人SPで余談of余談に選ばれ、中心人物となったにも関わらず、今回呼ばれていないスーパー３助が話題に。前回の放送後も仕事は増えていないというスーパー３助だが、ある売れっ子芸能人に激ハマりしていることをみなみかわが暴露する。

2025年上半期の総決算！芸人界衝撃トピックス「女性芸人は脱ぐ時代！？グラビア写真が話題」では、にゃんこスターのアンゴラ村長、ぱーてぃーちゃんの信子、キンタロー。ら女性芸人のグラビア進出が止まらないことや、とろサーモン久保田、髙比良くるまら芸人が本を執筆し出版業界に殴り込みをかけていることを紹介。

スタジオでは、「僕結構スピリチュアルとか好きなんです」という久保田が「恐ろしいこと言っていいですか」と前置きし、「今年Ｍ-1ないと思います」と爆弾発言する。久保田が明かすＭ-1チャンピオンの奇妙な共通点とは……！？

芸人界衝撃トピックス「あの浪速中堅芸人がまさかの大ブレイク！」では、鬼越トマホーク金ちゃんがサバンナ八木が講演や営業で引っ張りだこになっていることを紹介。「全盛期より稼いでいる」という八木だが、ちょっと変わった営業にも行っていることを暴露する。

続いて山内は家を買った時期や場所などを八木から聞かれたので答えたら、「家の値段をほぼ完璧に当てられた」エピソードを披露。さらにかまいたちについて八木からあることを指摘されていることを打ち明ける。

芸人界衝撃トピックス「友田オレＲ-1グランプリ 史上最年少優勝」では、そのＲ-1に出場し準決勝で敗退したウエストランド井口のＲ-1グランプリへの不満が爆発。「（Ｒ-1は）暗いピン芸人だけでやっとけばいい」とぶちまける。

そんな中、ピン芸人なのにＲ-1に出ていないことを指摘されたみなみかわは、Ｒ-1に出ない理由を吐露するが、その理由とは？

昨年Ｍ-１の敗者復活審査員をしていた久保田は、お客さんの審査に疑問を抱き会場で独自調査していたところ、背後にドローンが飛びはじめ「殺されると思った」というエピソードを披露する。

「人生には山あり谷あり 芸人たちの悲喜交々」のトピックスでは、モグライダーともしげがストレスを溜めていることをみなみかわが暴露。ともしげのある行動がマネージャーをブチギレさせたことを明かす。

山添は「めっちゃお世話になってる先輩漫才師がもう２度とテレビに出れないし表に出れないと思います」と衝撃発言。“あの騒動”を超えるかもしれないゴシップ砲とは一体…！？

金ちゃんはかまいたちの同期芸人の“あるスキャンダル”を暴露。「もう終わりです」と話す。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。20日（水）はよる11時10分スタート（※時間変更の場合あり）。TVerでも無料配信。