◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 東洋大姫路1―2沖縄尚学（2025年8月19日 甲子園）

東洋大姫路は1点差で競り負け、1982年以来43年ぶりの4強を逃した。打線が1得点と振るわなかった中、新旧エースの右腕2人が計2失点と踏ん張った。今夏初先発の背番号10・阪下漣が2回に無死満塁を招くと、背番号1の木下鷹大が救援。この回2失点で先制を許しながら3回以降は無失点で「阪下がいなければ今の自分はいない」と感謝を込めた。

1年秋から今春選抜までエース番号を担った阪下は、選抜で右肘靱帯（じんたい）を痛めた。医師から手術を勧められながら保存療法を選択。今大会2回戦で選抜以来の復帰登板を果たし、最後の一戦は木下と2人で継投した。高校卒業後は大学進学を希望。「この仲間でなければ手術をしていた」と思い残すことなく腕を振った。

母校監督として夏の甲子園にも出場した岡田龍生監督は「これだけ粘れるバッテリーは今まで指導した中でもなかなかいない」と称えた。（河合 洋介）

▼東洋大姫路・桑原大礼（3回に夏通算1800号となるソロ本塁打）内角の真っすぐは僕のツボ。本塁打は気持ち良かったけど7回（1死二塁）の三振が悔しい。