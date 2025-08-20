◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 横浜7―8県岐阜商（2025年8月19日 甲子園）

西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（44＝スポニチ本紙評論家）が、テレビ朝日の取材で甲子園球場を訪問。準々決勝で敗れた母校・横浜の後輩たちを称えた。

試合を見ながら自分たちの98年夏のPL学園戦を思い出しました。いろいろなことがよみがえり横浜の準々決勝はこういう試合になるのかなと思いました。

この日も奥村頼人投手の投球が4点差を追いつくきっかけとなり「横浜のエースの姿」を見せてくれました。サヨナラのピンチを防いだ内野5人シフト、9回2死一、三塁の二ゴロで一塁手が体勢を崩したのを見て瞬時に二塁封殺に切り替えた奥村凌大二塁手の守備など、全国でも抜きんでた守備力を示しました。

今夏はチーム状態が上がらず、なかなか横浜らしい試合をできませんでしたが、選抜に優勝して夏もベスト8に入ったことを誇りに思い、今日の試合で学んだことを今後の野球人生に生かしてほしいと思います。県立岐阜商業、強かったです。（スポニチ本紙評論家）