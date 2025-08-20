◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 山梨学院11―4京都国際（2025年8月19日 甲子園）

山梨学院の「西村攻略法」を体現した。0―1の2回。4番・横山悠（3年）がベルトの高さの内角直球を捉えた。美しい放物線を描いた白球は浜風に流されて左翼ポール際に着弾。公式戦初アーチで導火線に着火した。

「チームを活気づける一本だと思いますし、ホームランは本当に流れを変える」

続く5番・平野天斗（3年）から3連打などこの回5安打5得点で逆転。昨夏甲子園で優勝に導いた世代屈指の左腕・西村一毅（3年）を6回10安打9得点でKOした。

横山は初戦の第4打席から四死球、犠打を挟み7打数連続安打中で大会記録に1に迫った。3試合で10打数8安打、驚異の打率・800を残しているが「つなぐ意識が大きかった」。吉田洸二監督は「あれ（公式戦初本塁打）は事故、甲子園マジックですね」と、にんまりだった。

京都国際との対戦が決まってから、宿舎のミーティングルームでナインは嫌になるほど西村の映像を見た。「止まって見える」ほどブレーキの利いた低めへのチェンジアップは捨て「ベルト付近のボールを狙っていこう」と確認し合った。2回は横山の一発を含めて5安打中4安打が直球だった。初戦から3試合連続で2桁安打と打撃陣は絶好調。分析を得意にする吉田健人部長は「体現できることが大事」と誇った。

初の4強入り。23年選抜に続く日本一まで2勝に迫り「やり切ったことを出すだけ」と横山。準決勝は大会屈指の左腕・末吉良丞（2年）を擁する沖縄尚学と激突。20日の休養日で丸裸にする。（柳内 遼平）

◇横山 悠（よこやま・ゆう）2007年（平19）5月23日生まれ、埼玉県出身の18歳。小1から野球を始め、6年時はヤクルトジュニアに選出。忍中では行田リトルシニアに所属。山梨学院では1年秋からベンチ入り。50メートル走6秒3、遠投90メートル。1メートル78、68キロ。右投げ右打ち。