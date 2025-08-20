「ソシエダがクボの移籍に震える」久保建英の争奪戦が激化！なんとCL＆EL王者、スぺイン強豪が参戦と西大手紙が報道「将来をめぐって緊迫」

「ソシエダがクボの移籍に震える」久保建英の争奪戦が激化！なんとCL＆EL王者、スぺイン強豪が参戦と西大手紙が報道「将来をめぐって緊迫」