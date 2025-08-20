「ソシエダがクボの移籍に震える」久保建英の争奪戦が激化！なんとCL＆EL王者、スぺイン強豪が参戦と西大手紙が報道「将来をめぐって緊迫」
ここにきて去就が俄然騒がしくなっているのが、レアル・ソシエダの久保建英だ。
スペイン３強の一角であるアトレティコ・マドリー、昨季のチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマン、同じくヨーロッパリーグを制したトッテナムという、各国の強豪クラブが獲得を真剣に考えているという。
スペインの大手紙『AS』は８月19日、久保の争奪戦を特集。「移籍期間の最終段階で、久保の将来をめぐってレアル・ソシエダは緊迫した静けさに包まれている」と見出しを打ち、「青と白のチームは彼の残留に自信を持っているが、トッテナムやアトレティコ・マドリーなどのチームもこの日本人選手に興味を持っている」と伝えた。
「レアル・ソシエダの最優先事項は、久保のような所属する主力選手の移籍を防ぐことだ。今シーズンの開幕から得点を挙げたウインガーは、トッテナムとアトレティコから高い支持を得ている。アトレティコはウインガーを探しており、シメオネ監督は久保を高く評価している」
同紙は「ソシエダにとって有利なのは、このアジア人選手の契約解除金が6000万ユーロと高額であることだ。しかし、トッテナムにとって金銭的な問題はない。実際、昨シーズンにもすでに彼に打診をしていた。ただ、最終的に移籍するかどうかは別の問題だ。彼らは他の選択肢も検討している」と記し、こう続けた。
「フランスでは、韓国人選手のイ・ガンインがPSGを退団した場合、PSGがこの日本人選手を狙う可能性があるとの報道も出ている」
同じく、スペインメディアの『fichajes』も、「ソシエダがクボの移籍に震える」と伝えている。「移籍市場終了間近に日本人ウインガーの久保には多くのオファーが寄せられており、ソシエダは彼の移籍を懸念している」と報じている。
「移籍市場は最終段階に入り、サン・セバスティアンでは緊張が高まっている。レアル・ソシエダは、入団・退団を含め、未確定の契約が締結されるまで残り２週間を切ったが、最大の懸念はクボの移籍だ」
果たして24歳の日本代表MFは、新天地を求めるのか。移籍市場の動きから最後まで目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート
スペイン３強の一角であるアトレティコ・マドリー、昨季のチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマン、同じくヨーロッパリーグを制したトッテナムという、各国の強豪クラブが獲得を真剣に考えているという。
スペインの大手紙『AS』は８月19日、久保の争奪戦を特集。「移籍期間の最終段階で、久保の将来をめぐってレアル・ソシエダは緊迫した静けさに包まれている」と見出しを打ち、「青と白のチームは彼の残留に自信を持っているが、トッテナムやアトレティコ・マドリーなどのチームもこの日本人選手に興味を持っている」と伝えた。
同紙は「ソシエダにとって有利なのは、このアジア人選手の契約解除金が6000万ユーロと高額であることだ。しかし、トッテナムにとって金銭的な問題はない。実際、昨シーズンにもすでに彼に打診をしていた。ただ、最終的に移籍するかどうかは別の問題だ。彼らは他の選択肢も検討している」と記し、こう続けた。
「フランスでは、韓国人選手のイ・ガンインがPSGを退団した場合、PSGがこの日本人選手を狙う可能性があるとの報道も出ている」
同じく、スペインメディアの『fichajes』も、「ソシエダがクボの移籍に震える」と伝えている。「移籍市場終了間近に日本人ウインガーの久保には多くのオファーが寄せられており、ソシエダは彼の移籍を懸念している」と報じている。
「移籍市場は最終段階に入り、サン・セバスティアンでは緊張が高まっている。レアル・ソシエダは、入団・退団を含め、未確定の契約が締結されるまで残り２週間を切ったが、最大の懸念はクボの移籍だ」
果たして24歳の日本代表MFは、新天地を求めるのか。移籍市場の動きから最後まで目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート