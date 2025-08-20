日本の伝統的な食文化であるウナギの資源を、どう保護すべきか。

有数の消費国である日本は、資源保護の取り組みを率先して進め、国際社会の理解を得ていく必要がある。

欧州連合（ＥＵ）などは今年６月、ニホンウナギを新たにワシントン条約の対象に加えるよう提案した。条約は絶滅の恐れがある野生生物の国際取引を規制するもので、３段階のうち２段階目に厳しい規制対象にするよう求めた。

条約には約１８０か国・地域が加盟している。１１月下旬から開かれる会議で投票した国・地域のうち、３分の２以上が賛成すれば、規制が強化されることになる。

ニホンウナギは、日本や中国など東アジアに広く生息する。中国など輸出側の業者は、自国政府の許可書の取得が義務づけられ、輸出が滞る可能性がある。輸入に頼る日本は、取引価格の上昇を招くなど影響は小さくないだろう。

２００９年からヨーロッパウナギは規制対象になっている。しかし、ニホンウナギと偽る取引事例があるとされ、その後も密輸などの違法行為がやまないという。

このためＥＵは、ニホンウナギを含め、その他１８種も対象にする必要があると主張している。

一方、日本政府は今回の提案に強く反対している。現在、ニホンウナギの資源量は回復しており、「国際取引による絶滅の恐れはない」というのが理由である。

ただ、国際自然保護連合は１４年、ニホンウナギを絶滅危惧種に指定している。資源管理の強化は、日本にとって重い課題だ。

日本は国内供給のうち、約７割を中国などからの輸入に頼る。日本の主張に対し、海外の理解を広げるには、自らが資源管理に取り組み範を示さねばなるまい。

日本には、国際的な規制づくりを主導してきた経験がある。

日中韓、台湾の４か国・地域が２２年、稚魚であるシラスウナギの乱獲を防ぐため、養殖用の池に入れる具体的な上限量について合意したのは、その成果だ。

日本は、中韓台と連携し、この合意を順守する姿勢を国際社会に訴えていくべきである。

また、この枠組みには罰則の規定がないが、日本独自の取り組みとして、２３年に漁業法を改正し、密漁への罰則を厳しくした。

だが、稚魚の密漁は続いており、規制への反対論も説得力を欠く。密漁対策の強化は急務だ。

資源保護の切り札としては、卵から人工孵化（ふか）させる「完全養殖」の商業化も進めてもらいたい。