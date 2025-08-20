第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、準々決勝４試合が行われた。

沖縄尚学（沖縄）は東洋大姫路（兵庫）に競り勝ち、初の準決勝進出。２０日は休養日。抽選で組み合わせが決まった準決勝は２１日に行われる予定。

沖縄尚学２―１東洋大姫路

沖縄尚学は二回、伊波の適時打、新垣瑞の犠飛で２点を先取。新垣有、末吉の継投でリードを守り切った。東洋大姫路は二回途中から救援の木下が力投したが、桑原のソロによる１点にとどまった。

２年生投手陣支える「安心感」

「鉄壁」と呼ぶにふさわしい。沖縄尚学の守りが勝利への道を切り開いた。

一回一死一塁、３番打者の鋭いゴロが二塁ベース付近を襲った。これを遊撃の真喜志が横っ跳びでキャッチ。素早く立ち上がって併殺を完成させ「２年の投手陣が頑張っているので、流れを持ってこられてよかった」。堅い守備に攻撃の芽を摘まれた東洋大姫路・岡田監督は「うちはエラー絡みで失点した。結局、そこの差だった」と悔やんだ。

「バッテリー中心の守備」を掲げ、守りを鍛えてきた。強く生きた打球への対応力を養おうと、新チームではトスされた球を打者が打ち込むノックを取り入れた。今春の選抜大会で３失策が響いて横浜に敗れると、より厳しく選手同士で指摘し合い、重圧の中でも崩れない精神力を鍛えた。

今夏の沖縄大会は無失策で、今大会は３回戦の１失策のみ。「堅い守りのおかげで打者に集中できる」と新垣有は言う。この安心感が、末吉とともに２年生の二枚看板を支えている。

初の夏４強に「歴史の一ページを開けたのはうれしいが、ここで終わるチームじゃない」と真喜志。堅実に、着実に、頂点に近づいている。（上本虎之介）

東洋大姫路あと１点

三回にソロ本塁打を放っていた東洋大姫路の桑原が、１点を追う九回二死一、三塁で打席に立った。３ボール０ストライクから「打てのサインが出た」が、結果はストレートの四球。次打者が倒れ、敗退が決まった。打撃だけでなく堅守と好リードでチームを支えてきた３年生捕手は「使い続けてくれた岡田監督に感謝している。少しは信頼されるキャッチャーになれたのかな」と納得した表情も見せた。

沖縄尚学・比嘉監督「（新垣有は）落ちるボールと緩いカーブを操れていた。（一回の真喜志の好プレーは）チームを救った」

東洋大姫路・岡田監督「最後は粘ったが、やはり打てなかった。投手をカバーしてやれなかったところが勝敗を分けた」

大会通算本塁打数が前年超え

第１３日の１９日、第１試合で山梨学院の横山が大会第８号、第２試合で日大三の田中諒が第９号、第４試合で東洋大姫路の桑原が第１０号を放った。前回大会は低反発バットが本格採用されて初めての夏の甲子園で、金属バットが導入された１９７４年以降で最少の７本にとどまっていた。