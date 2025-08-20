◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 日大三5―3関東第一（2025年8月19日 甲子園）

準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。日大三（西東京）は関東第一（東東京）との15年ぶりの東京対決を5―3で制し、7年ぶりの準決勝進出。4番・田中諒内野手（2年）が今大会2本目となる左越えソロを放った。県岐阜商、山梨学院、沖縄尚学も勝ち上がり、甲子園優勝経験のある4校が残った。休養日を挟み、あす21日に準決勝が行われる。

強烈な衝撃音に甲子園がどよめき、すぐ大歓声へ変わった。4―2の5回2死。日大三の2年生4番・田中諒のバットが107キロカーブを粉砕する。左翼手は2、3歩動いただけだ。打球は左翼席中段まで達した。

「そこまで飛んだ感触はなくて。あそこまで飛んでくれて、自分としても一番いいスイングができた」。おっとりした口調で振り返るが、その飛距離は破格だ。2回戦ではアントニオ猪木さんの顔マネをする豊橋中央・高橋大喜地（3年）の直球を左翼席へ運び、この日は関東第一の左腕・坂本慎太郎（3年）のカーブを捉えた。「坂本君の鋭いカーブを狙っていた」と1学年上の坂本を「君付け」で呼ぶ天然ぶりだが、昨年の低反発バット導入後の1大会2発は初の快挙となった。

どうしても打ちたい理由もあった。直前の4回の守備でタイムリーエラー。三木有造監督から「取り返してこい」と言われて実践した。さらに、練習を見に来てくれる前監督の小倉全由氏の「振れば飛んでいくぞ」の言葉も力になった。「振れば飛ぶ」――それを実感したのは5月の練習中だった。意識を「叩く」から「運ぶ」に変えてスイング。ボールを飛ばす「極意」をつかんだそうで「小倉監督の言葉があってだと思う」と言った。

その5月。スイングの意識だけでなく、心も変わった。練習試合で捕飛を打ち上げたときのこと。下を向いて走らなかったら、三木監督に「自分のことだけ考えるな！チームのためにプレーしろ」と叱責（しっせき）された。それで目が覚めた。「チャンスで一本出すのが4番の役割」。チームを7年ぶり4強へ導く一発は「極意」と「心」の結晶だった。

関東第一との東京対決を制し、夏は4度目の対戦で西東京勢初勝利。2年生4番のバットは、14年ぶり日本一まで止まらない。（秋村 誠人）

≪2年生1大会2発は23年鈴木拓斗以来≫2年生の田中諒（日大三）が5回に2号ソロ。2年生の1大会2本塁打は23年の鈴木拓斗（仙台育英）以来。また、日大三で1大会2本塁打は11年の菅沼賢一と高山俊以来14年ぶりだが2年生では初めてとなった。

◇田中 諒（たなか・りょう）2008年（平20）11月6日生まれ、東京都出身の16歳。小1から野球を始め、晴海中では越中島ブレーブスに所属。日大三では1年秋からベンチ入り。50メートル走6秒8、遠投95メートル。1メートル80、92キロ。右投げ右打ち。