第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、準々決勝４試合が行われた。

県岐阜商（岐阜）は春夏連覇を狙った横浜（神奈川）を延長戦の末に破って１６年ぶりの４強入り。２０日は休養日。抽選で組み合わせが決まった準決勝は２１日に行われる予定。

県岐阜商８―７横浜

県岐阜商は延長タイブレイクの十回に３点を奪われながら、その裏に小鎗の３点二塁打で同点とした。十一回、坂口の適時打でサヨナラ勝ち。横浜は４点差を追いついたが、粘りきれなかった。

「何となく打てる気はしていた」

目まぐるしく流れが変わる激闘に終止符を打ったのは、主砲の狙い澄ました一振りだった。

延長タイブレイクの十一回。県岐阜商の４番坂口が二死一、三塁のサヨナラ機で左打席へ入る。最初の２球はいずれも狙い球の直球でストライクゾーンに来たが、見逃した。「思ったところに来なくて。追い込まれても、何となく打てる気はしていたので別に焦らなかった」。高めに浮く球を、どっしりと待ち構えた。

１ボール２ストライクとなってからの４球目。高めの直球を捉えた。鋭い打球は左前へ。「抜けた瞬間は実感もなかった」というが、大歓声が聞こえて「やってやったぞという気持ちになった」。歓喜する他の選手たちから少し遅れ、一塁を回ってからガッツポーズを連発した。

この日の主役になったが、坂口は「誰一人欠けても、絶対このようなゲームができていないし、ここまで来られなかった」と言う。一回の守備で、右翼手の横山が大きな当たりに素早く反応し、背走しながら好捕するなど、一つ一つのプレーの積み重ねが勝利につながった。

失策も絡んで４点差を追いつかれる展開にも、「想定内、想定内と言って絶対に暗くならない。明るさを貫いてくれた」と藤井監督。春の王者を撃破し、チームの勢いは増すばかりだ。（岡花拓也）

要所で好守見せるも、春夏連覇ならず

春夏連覇の夢が破れた瞬間、横浜ナインはグラウンドに崩れ落ちた。ただ、要所での好守など持ち味は存分に発揮した。

左翼から投手に回り、五回途中から救援した奥村頼が相手の勢いを止め、４点差を追いついた。九、十回にピンチを招いた際には左翼手も内野を守る「内野５人シフト」を２度敷いた。「絶体絶命の時に使うため」（村田監督）の作戦で、打者に圧力をかけて抑え込んだ。

背番号１として苦しい場面で登板してきた奥村頼は「どんな場面でも諦めず、チーム一丸になった。プレッシャーと戦ってきたが、自分一人ではこんな経験はできなかった」と仲間に感謝した。高い山に挑んだからこそ、負けても得るものは大きかった。（高岡学）

横浜・村田監督「守備で良いプレーが出たので、勝たなければいけなかった。相手が強かった。さらに強くなって戻ってきたい」

県岐阜商・藤井監督「投手陣が本当に踏ん張っている。（サヨナラ打の坂口は）ああいう場面で楽しんでくれる男だから、４番を任せている」

タイブレイクが最多に

１９日の第３試合、県岐阜商―横浜が今大会７試合目のタイブレイクとなり、１大会での最多回数になった。