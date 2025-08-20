第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、準々決勝４試合が行われた。

日大三（西東京）は関東一（東東京）を振り切って７年ぶりの４強入り。２０日は休養日。抽選で組み合わせが決まった準決勝は２１日に行われる予定。

日大三５―３関東一

日大三は四回、代打豊泉の適時打などで３点先取。五回に田中諒の本塁打などで２点を加え、四回途中から救援したエース近藤が反撃を断った。関東一は１０安打を放つも好機を生かしきれなかった。

「カーブが来たら振り抜こうと思っていた」

その代打起用は味方をも驚かせた。互いに無得点の四回、初めてつかんだ好機で日大三の三木監督が５番打者に代えて送ったのは、今夏初打席の３年生豊泉だった。

先頭の２番松岡が四球を選び、強攻で走者を進めて作った一死一、三塁。次打者は３回戦に２安打した５番嶌田だったが、二回の第１打席は一ゴロに倒れていた。「（相手左腕が得意とする）カーブにタイミングが合っていなかった。二回の打席を見て、変化球が得意な豊泉を使うと決めていた」と指揮官は言う。

西東京大会を含めて初の出番を得た背番号１９は、「カーブが来たら振り抜こうと思っていた」。狙い球を左翼前へ落とし、先制点を奪った。二死後、同学年の安部は「（起用に）びっくりしたけど、豊泉の練習量は全員が認めている。豊泉の一打に背中を押された」と２点打で続き、一気に３得点。試合の流れをぐっと引き寄せた。

「メンバー入りもぎりぎりだったが、いつか出番が来ると言い聞かせてやってきた」と豊泉が言えば、本間主将は「全員で打ち勝てた」と胸を張った。堅守を誇る前年準優勝校を破った日大三打線は、伏兵さえも頼もしい。（後藤静華）

関東一「二刀流」坂本慎太郎、再び最終打者に

関東一の坂本が、決勝で敗れた昨夏に続いて最後の打者となった。先発として６回５失点で降板した後は中堅に入り、九回二死で迎えた打席は中飛に倒れた。前回の悔しさを胸に練習を重ね、五回に適時打を放つなど、今大会は３試合すべてで安打を記録した。最後の打席について「まだ打てないのは自分が未熟」と悔しがり、「２度経験できたことは幸せ。次は同じ場面でヒットを打ちたい」と前を向いた。

関東一・米沢監督「（日大三・田中諒のソロについて）あの一撃が重くのしかかった。１、２点（多く与えたこと）が試合の流れとしては余計だった」

日大三・三木監督「何とか先に１点がほしかった。（代打の）豊泉はよく応えてくれたし、先発の山口もよく投げてくれた」

日大三・松岡は顔面打撲

１９日の関東一戦の九回、顔面に死球を受け、顔面打撲と診断された。大会本部が発表した。