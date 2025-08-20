ＪＲ東日本の喜勢陽一社長が読売新聞のインタビューに応じ、交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」の事業拡大につながる金融分野などで、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）を積極的に行う考えを明らかにした。

２０３２年３月期の売上高を、２５年３月期比４割増の４兆円超に高める計画を掲げるが、このうちＭ＆Ａでの上積みを５０００億円と見込んだ。

７月発表の新経営ビジョンでは、売上高を４兆円超、本業のもうけを示す営業利益をほぼ倍増の７０００億円程度へ引き上げる方針を示した。営業利益では５００億円程度をＭ＆Ａでカバーする。

ＪＲ東は近年、鉄道などのモビリティー事業とスイカ関連やまちづくりなど生活ソリューション事業の「二軸経営」を進めている。３２年３月期の営業利益に占める割合はモビリティーが約４割に下がる一方、生活ソリューションが約６割となる見通しだ。

喜勢氏は「Ｍ＆Ａの想定は生活ソリューション事業。金融事業者との連携は当然必要だ」と述べた。２７年度をめどにＭ＆Ａの大枠を固める方針で、既に初期の交渉を始めたものもあることを明らかにした。

一方、少子高齢化で市場の縮小が懸念される鉄道事業について、喜勢氏は「中央線にグリーン車を導入したように、潜在的なニーズを掘り起こせば成長していける」と指摘。「鉄道事業を軽視するつもりはない。生活ソリューションというもう一つの軸を作ることで、強い経営構造を作っていく」と強調した。

また、ローカル線の存廃では、「地域の足を維持する責任を放棄することはない」と断言した。その上で、「経営を移管して鉄道を残すことやバスへの転換など、その地域にとってサステナブル（持続可能）な輸送方法は何かを地域の方々と一緒に考えていきたい」と述べた。