超特急・高松アロハの連載『アロキャン』、書籍化決定「僕と一緒にキャンプへの道をまっすぐ突き進みましょう！」
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）の雑誌『TV LIFE』の連載「ALOHA’s CAMP」（略称：アロキャン）が書籍化されることが20日、発表された。連載と同名で10月26日に発売される。
【収録カット】キャンプデート目線!?炎越しにこちらを見つめる高松アロハ
連載「ALOHA’s CAMP」では、高松が大好きなキャンプを突き詰めるべく挑戦を重ねてきた。書籍では、キャンプ初心者だった高松の1年間の軌跡をまとめた連載再録のほか、1泊2日で念願のソロキャンプに挑戦。さらに、キャンプのすばらしさを伝えるべく、超豪華ゲストをキャンプでもてなすデュオデイキャンプの模様も。元気いっぱい、笑顔満開な高松の魅力が詰まった1冊となる。
高松は「『大好きなキャンプを突き詰めていく姿を通して、より僕のことを好きになってほしい』という思いでスタートした連載初回から約1年、本当にあっという間でした。書籍化にあたり、いちキャンパーとしても高松アロハとしても成長した姿を形に残すことができて、8号車（ファンネーム）の皆さんに見ていただけるのがすごくうれしいです。僕の魅力はもちろん、キャンプの楽しさも伝わる内容になっているので、ぜひお手に取っていただいて、これを機に少しでもキャンプに興味を持ってもらえたらいいなと思っています」とコメント。「僕と一緒にキャンプへの道をまっすぐ突き進みましょう！」と呼びかけた。
また、10月26日には東京・SHIBUYA TSUTAYA、11月9日には大阪・HMV＆BOOKS SHINSAIBASHIで発売記念イベントを開催することも決定した。
