[8.19 ラ・リーガ第1節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 45 Thiago Pitarch

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 3 フアン・クルス

DF 22 エンゾ・ボヨモ

DF 24 アレハンドロ・カテナ

MF 6 ルーカス・トロ

MF 7 ホン・モンカヨラ

MF 10 アイマール・オロス

MF 14 ルベン・ガルシア

MF 19 バランタン・ロンジェ

MF 23 アベル・ブレトネス

FW 17 アンテ・ブディミル

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

GK 31 D. Stamatakis

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 34 ラウール・チャスコ

MF 8 イケル・ムニョス

MF 16 モイ・ゴメス

MF 26 Mauro Echegoyen

MF 29 Asier Osambela

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 11 キケ・バルハ

FW 21 Víctor Muñoz

監督

アレッシオ・リシ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります