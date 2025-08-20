R・マドリーvsオサスナ スタメン発表
[8.19 ラ・リーガ第1節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 3 フアン・クルス
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 19 バランタン・ロンジェ
MF 23 アベル・ブレトネス
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 D. Stamatakis
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 34 ラウール・チャスコ
MF 8 イケル・ムニョス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 26 Mauro Echegoyen
MF 29 Asier Osambela
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 21 Víctor Muñoz
監督
アレッシオ・リシ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります