NY株式19日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　44863.53（-48.29　-0.11%）
ナスダック　　　21290.28（-339.49　-1.57%）
CME日経平均先物　43390（大証終比：-170　-0.39%）

欧州株式19日終値
英FT100　 9189.22（+31.48　+0.34%）
独DAX　 24423.07（+108.30　+0.45%）
仏CAC40　 7979.08（+95.03　+1.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.754（-0.009）
10年債　 　4.302（-0.031）
30年債　 　4.902（-0.032）
期待インフレ率　 　2.363（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.013）
英　国　　4.740（+0.002）
カナダ　　3.444（-0.046）
豪　州　　4.327（+0.058）
日　本　　1.595（+0.032）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.49（-0.93　-1.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3362.00（-16.00　-0.47%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112807.38（-3666.82　-3.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万2473（-540966　-3.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ