ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４８ドル安 シカゴ日経平均先物は４万３３９０円
NY株式19日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 44863.53（-48.29 -0.11%）
ナスダック 21290.28（-339.49 -1.57%）
CME日経平均先物 43390（大証終比：-170 -0.39%）
欧州株式19日終値
英FT100 9189.22（+31.48 +0.34%）
独DAX 24423.07（+108.30 +0.45%）
仏CAC40 7979.08（+95.03 +1.21%）
米国債利回り
2年債 3.754（-0.009）
10年債 4.302（-0.031）
30年債 4.902（-0.032）
期待インフレ率 2.363（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.013）
英 国 4.740（+0.002）
カナダ 3.444（-0.046）
豪 州 4.327（+0.058）
日 本 1.595（+0.032）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.49（-0.93 -1.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3362.00（-16.00 -0.47%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112807.38（-3666.82 -3.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万2473（-540966 -3.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
