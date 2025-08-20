ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」は5日目を迎える。注目は10Rだ。

大外のスペシャリスト小川はいつも通りの6コースへ。並びは123/465を想定した。ここは速攻力ある篠崎を中心視する。目立つ足色ではないが、得意のイン戦なら心配無用とみた。一気に主導権を握る。江夏が差し続いての内両立か。ただ、伸びる永嶋がスリットで先手を奪えば波乱演出も。高倉は捲り差し。

＜1＞篠崎仁志 何もしていないので変わっていない。普通はあるし、悪くない。もうこのまま行く。

＜2＞江夏満 後半は周回タイムも出ていたし、全体的な感触は一番良かった。ただ、起こしだけが気になる。あとはペラ調整をやっていく。

＜3＞永嶋裕一 スリットの足がいいし、回った感じも良かった。バランスが取れて、足はいい部類。今節のスタートはある程度見えているし、質のいいスタートを行ければ楽しみある。

＜4＞高倉和士 回転の調整はしているけど、変わらず足はバランスが取れて少しずついい。現状なら出足、回り足系かも。

＜5＞小川晃司 整備は正解。グリップしていたし、回り足はいい。直線も下がることはなく普通。スタートも勘通り行けている。

＜6＞山ノ内雅人 ピット離れと起こしで鳴くのが気になる。でも、乗り始めたら雰囲気はいい。出ていくまではないけど、起こしとか以外は普通よりいい。