Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¥Ó¥ë²ÐºÒ¡¡¾ÃËÉÂâ°÷2¿Í¤Î»à°ø¤Ï¡Ö»ÀÁÇ·çË³¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¡×
¾ÃËÉÂâ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç¡¢2¿Í¤Î»à°ø¤¬¡Ö»ÀÁÇ·çË³¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¸áÁ°¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®¤Ç¥Ó¥ë2Åï¤ª¤è¤½100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï²Â®¾ÃËÉ½ð¤Î¾ÃËÉ»ÊÎá¡¦¿¹µ®»Ö¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤È¾ÃËÉ»Î¡¦Ä¹Í§¸÷À®¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Î2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ç³èÆ°Ãæ¤ËÅ·°æ¤¬ÊøÍî¤·¡¢Æ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤Î»à°ø¤Ï¡Ö»ÀÁÇ·çË³¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¡×¤Ç¡¢»à¸å¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð½ý¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¤â¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»àË´¤·¤¿2¿Í¤¬»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£