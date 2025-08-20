今週のジャクソンホールでのＦＲＢのシンポジウムに市場の関心が集中する中、為替市場ではその内容待ちの雰囲気が広がっている。ドル円は１４７円台での狭い範囲での推移が続いており、次の展開待ちとなっている。



アナリストは、ＦＲＢが弱い労働市場に対して利下げで対応すれば、ドルは下落圧力にさらされる可能性があると指摘している。「当面の大きな問題は、物価の動向ではなく、雇用の動向だ」という。



今後数カ月でインフレが上昇すればするほど、経済にとっては悪影響となり、その結果としてＦＲＢは労働市場に注目することになるという。そうなればドルは下落しやすくなると述べている。９月初めに発表される８月分の非農業部門就業者数が予想を下回った７月の数値から大幅に改善しなければ、市場は年末までに０．５０％ポイントの利下げを織り込み続けるだろうと指摘した。



USD/JPY 147.57 EUR/USD 1.1646 GBP/USD 1.3481



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

