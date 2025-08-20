ＮＹ時間の午後に入ってドル高がやや優勢となっており、ポンドドルは１．３４８０ドル近辺まで下げ幅を広げている。２１日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先の下値メドとして意識されそうだ。



先日の英金融政策委員会（ＭＰＣ）を受けて市場は年内の英中銀の利下げ期待を後退させている。しかし、アナリストからは、英経済が低成長から抜け出せない中、秋季予算で大幅な増税が行われる可能性が高く、それが利下げ期待を復活させる可能性に言及している。



第２四半期の英ＧＤＰは前期比０．３％増となったが、第１四半期の０．７％増からは減速した。下半期も成長は低迷が続く見通しで、財政に圧力がかかる中、リーブス財務相は政府の資金需要を満たすために大幅な増税を迫られる可能性が高いと述べている。



GBP/USD 1.3480 GBP/JPY 198.87 EUR/GBP 0.8639



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

