プロ野球のファームは19日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターの4試合が行われた。

巨人はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に13―0で大勝。先発・戸田が5回2安打6奪三振無失点で2勝目（2敗）を挙げた。三塚と岡田が2安打2打点、ドラフト1位・石塚（花咲徳栄）が2安打1打点。オイシックス先発・安城は3回5安打6失点（自責0）で8敗目（5勝）。比嘉が2安打をマーク。

DeNAは西武戦（横須賀）に6―4で逆転勝ち。松尾が2回の先制2号ソロなど2安打3打点、度会と益子が2安打をマークした。先発・森唯は6回5安打3失点（自責2）で3勝目（3敗）。4番手の育成選手・マルセリーノが1回1安打2奪三振無失点で10セーブ目（5勝2敗）。西武は松原が2安打1打点、佐藤太と平沢が2安打。先発・杉山は5回0/3を7安打5失点で5敗目（2勝）を喫した。

オリックスはくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に2―1。先発・椋木が7回2安打1失点で、2番手・井口が1回無安打無失点で4勝目。横山聖、野口が2安打1打点をマークした。くふうハヤテ先発・奥田域は7回6安打1失点。打線は2安打に終わった。

ソフトバンクは阪神戦（タマホームスタジアム筑後）に8―3。先発・上茶谷が5回2/3を4安打1失点で4勝目（1敗1セーブ）を挙げた。井上が2回に3号2ラン。石塚が3安打1打点、笹川が3安打。阪神先発・茨木は5回2/3を9安打6失点（自責5）で2敗目。渡辺が2安打を放った。