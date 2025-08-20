もうすぐ30代の横浜流星「今は目の前にある“大河ドラマ・蔦屋重三郎”として生き切る」
俳優の横浜流星（28歳）が、クルマ情報メディア「グーネット」の新CMに出演。8月20日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「どんな30代になりたい？」との質問に答えた。
このたび、横浜は「グーネット」の新キャラクターに就任。「グーネット」を象徴する赤い空間の中に、真っ黒なスーツ姿に身を包んだ横浜が登場し、キリッとした表情とスマートな動きで、テンポよく「グーネット」の魅力を伝えるCMを3本放映する。
撮影後のインタビューで、「20代ラストイヤーとなりますが、どんな30代になりたいですか？」と聞かれた横浜は「今は、大河ドラマ『べらぼう』で、蔦屋重三郎として生きているので、目の前にある大河ドラマ・蔦屋重三郎として生き切ることを第一に（考えています）」とコメント。
そして「それが終わったら、いろいろと考えられるのかな、と思うんですけど。でも『こうなりたい』っていうものはあまりなく、自分らしく生きられていればいいな、と思います」と語った。
