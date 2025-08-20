Mrs. GREEN APPLE『10』、3週ぶりの1位返り咲き 通算4週目の1位獲得【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE『10』が、8月20日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で2025年8月4日付以来、3週ぶりに1位に返り咲き。通算4週目の1位獲得となった。累積DL数は3万6495DL。
【動画】デビュー10周年サプライズに感激！ミセスの3人
本作は7月8日にメジャーデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEのベストアルバムで、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、2025年7月21日付から8月4日付まで自身初、今年度初【※】となる3週連続1位を獲得。その後も、8月11日付で2位、8月18日付では3位にランクインし、今週8月25日付で6週連続TOP3入りを記録した。
CD作品は「オリコン週間アルバムランキング」において、7月21日付での初登場1位から、今週8月25日付まで6週連続TOP5入りで、累積売上枚数は91.0万枚を記録している。
そのほか最新の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では、2位にTENBLANK『Glass Heart』がランクイン。8月11日付での初登場3位から3週連続TOP3入りとなった。本作は、俳優・佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンド「TENBLANK」のデビューアルバムとなっている。
【※】今年度は、「2024年12月23日付」からスタート
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
