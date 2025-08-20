Mrs. GREEN APPLE、『午後の紅茶』CMソングの新曲が2位に初登場【オリコンランキング】
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの新曲「夏の影」が、最新の8月25日付「オリコン週間ストリーミングランキング」2位に初登場した。
【動画】ミセス新曲「夏の影」が流れる、目黒蓮＆中条あやみ出演のCM
本作は、2018年の「青と夏」以来約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏”が表される“夏うた”で、キリン『午後の紅茶』CMソングとなっている。
7位には、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人組グループ・Number_iの新曲「未確認領域」が初登場。本作は同日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、初週DL数5万9349DLで初登場1位を獲得している。
69位には、テレビアニメ『ONE PIECE』のオープニング主題歌となっている、4人組ロックバンド・ELLEGARDENの新曲「カーマイン」が初登場した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
