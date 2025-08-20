Mrs. GREEN APPLE、「ダーリン」が通算17作目の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」が、8月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数456万5146回を記録。累積再生数は2億372万7369回となり、自身通算17作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【動画】MVのオマージュ的な内容に!?Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」オフィシャルリリックビデオ
本作は、NHK総合で放送された『Mrs. GREEN APPLE 18祭』のテーマソング。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「インフェルノ」「青と夏」「点描の唄(feat. 井上苑子)」「ダンスホール」「僕のこと」「Soranji」「ケセラセラ」「ロマンチシズム」「Magic」「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」「ライラック」「WanteD! WanteD!」「私は最強」「StaRt」「familie」「コロンブス」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
