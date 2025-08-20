HANA¡¢¡ÖBlue Jeans¡×¤¬½÷À¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤Î5½µÏ¢Â³1°Ì¡õ5½µÏ¢Â³½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡ÖBlue Jeans¡×¤¬¡¢8·î20ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç5½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢1023Ëü4458²ó¤òµÏ¿¤·¡¢7·î28ÆüÉÕ¤«¤é5½µÏ¢Â³¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃ¸¤¤ÀÄ½Õ¤òÉ½¸½¡ÄHANA¡ÖBlue Jeans¡×MV
¡¡2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢5½µÏ¢Â³1°Ì¤ª¤è¤Ó5½µÏ¢Â³½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤Ï¤È¤â¤Ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï6830Ëü0917²ó¡£
¡¡ËÜºî¡ÖBlue Jeans¡×¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÎø¿´¤ò¡ÖBlue Jeans¡×¤È¡Ö¸Å¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤Ë½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¤¤¿HANA¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤È´õË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô899Ëü633²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡È²Æ¡É¤¬É½¤µ¤ì¤ë¡È²Æ¤¦¤¿¡É¤Ç¡¢¥¥ê¥ó¡Ø¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Á17Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÃ¸¤¤ÀÄ½Õ¤òÉ½¸½¡ÄHANA¡ÖBlue Jeans¡×MV
¡¡2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢5½µÏ¢Â³1°Ì¤ª¤è¤Ó5½µÏ¢Â³½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤Ï¤È¤â¤Ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï6830Ëü0917²ó¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô899Ëü633²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡È²Æ¡É¤¬É½¤µ¤ì¤ë¡È²Æ¤¦¤¿¡É¤Ç¡¢¥¥ê¥ó¡Ø¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Á17Æü¡Ë¡ä