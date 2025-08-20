Number_i、通算7作目のデジタルシングル1位【オリコンランキング】
Number_iの新曲「未確認領域」が、初週DL数5万9349DLを記録し、8月20日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得。2025年2月10日付で同ランキング1位を獲得した「GOD_i」に続き、自身通算7作目のデジタルシングル1位【※1】となった。
【動画】Number_i、“未確認領域”への覚悟「誰も置いていかない」
本作の初週DL数5万9349DLは、自身の「GOD_i」に次ぐ初週DL数今年度2位【※2】を記録。「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」の今年度初週DL数記録は、Number_iが1位、2位を独占した【※3】。
そのほか最新の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、Mrs. GREEN APPLEの新曲「夏の影」が、初週DL数2万919DLを記録し、2位に初登場。本作は、キリン『午後の紅茶』CMソングとなっている。
続く3位にはELLEGARDEN「カーマイン」が、週間DL数9368DLを記録し、ランクイン。本作は、テレビアニメ『ONE PIECE』の新オープニング主題歌として、8月10日放送回よりオンエアされている。最新の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、TOP3すべてが初登場作品となった。
【※1】Number_iの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品／「GOAT」「BON」「INZM」「透明になりたい」「HIRAKEGOMA」「GOD_i」「未確認領域」
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート
【※3】オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング今年度初週DL数TOP3※2025年8月25日付現在／1位：6万9668DL Number_i「GOD_i」（2025年2月10日付）、2位：5万9349DL Number_i「未確認領域」（2025年8月25日付）、3位：4万3960DL 米津玄師「Plazma」（2025年2月3日付）
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
