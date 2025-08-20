Official髭男dism「I LOVE...」、通算3作目の累積再生数6億回突破【オリコンランキング】
Official髭男dism「I LOVE...」が、8月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数118万4569回を記録。累積再生数は6億113万4147回となり、「Pretender」「Subtitle」に続く自身通算3作目の累積再生数6億回突破作品となった。
本作は、2020年1月期のTBS 火曜ドラマ『恋はつづくよどこまでも』主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
