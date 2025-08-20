ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７３ドル安 ナスダックも１．４％の大幅安
NY株式19日（NY時間14:22）（日本時間03:22）
ダウ平均 44838.01（-73.81 -0.16%）
ナスダック 21325.18（-304.59 -1.41%）
CME日経平均先物 43395（大証終比：-165 -0.38%）
欧州株式19日終値
英FT100 9189.22（+31.48 +0.34%）
独DAX 24423.07（+108.30 +0.45%）
仏CAC40 7979.08（+95.03 +1.21%）
米国債利回り
2年債 3.746（-0.017）
10年債 4.298（-0.035）
30年債 4.899（-0.035）
期待インフレ率 2.362（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.013）
英 国 4.740（+0.002）
カナダ 3.436（-0.054）
豪 州 4.327（+0.058）
日 本 1.595（+0.032）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.26（-1.16 -1.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3361.80（-16.20 -0.48%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113347.13（-3127.07 -2.68%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1671万6435（-461180 -2.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
