NY株式19日（NY時間14:22）（日本時間03:22）
ダウ平均　　　44838.01（-73.81　-0.16%）
ナスダック　　　21325.18（-304.59　-1.41%）
CME日経平均先物　43395（大証終比：-165　-0.38%）

欧州株式19日終値
英FT100　 9189.22（+31.48　+0.34%）
独DAX　 24423.07（+108.30　+0.45%）
仏CAC40　 7979.08（+95.03　+1.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.746（-0.017）
10年債　 　4.298（-0.035）
30年債　 　4.899（-0.035）
期待インフレ率　 　2.362（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.013）
英　国　　4.740（+0.002）
カナダ　　3.436（-0.054）
豪　州　　4.327（+0.058）
日　本　　1.595（+0.032）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.26（-1.16　-1.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3361.80（-16.20　-0.48%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113347.13（-3127.07　-2.68%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1671万6435（-461180　-2.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ