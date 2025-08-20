20日午前3時20分、青森県と気象台は、十和田市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜全警戒解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞

・十和田市

