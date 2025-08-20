¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¡ÈºÇ¤âÈþ¤·¤¤¡É¥¥ë¥Ê¶µ²ñ¡¡´ÙË×´íµ¡¤Ç´Ý¤´¤È¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡¡»þÂ®500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2Æü¤«¤±
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óËÌÉô¥¥ë¥Ê¤Ç¡¢113Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¶µ²ñ¤ò·úÊª¤´¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤ë°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°³Ñ²°º¬¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÀÖ¤¤·úÊª¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤·úÊª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥ë¥Ê¶µ²ñ¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë´ðÁÃÉôÊ¬¤«¤é´Ý¤´¤ÈºÜ¤»¤é¤ì¡¢»þÂ®500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂ®¤µ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ë¥Ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤ÏÅ´¹ÛÀÐ¤Î¹Û¾²¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤ÎºÎ·¡¤Ë¤è¤êÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤é»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÜÀß·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Ë°ÜÅ¾ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ë¥Ê¶µ²ñ¤Ï1912Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢½Å¤µ¤¬600¥È¥ó°Ê¾å¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤«¤±¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Î°ÜÀß·×²è¤Ï¡¢»ÔÄ£¼Ë¤ä¤ª¤è¤½3000¸Í¤Î½»Âð¤Ê¤É¤Î¼è¤ê²õ¤·¤ä°ÜÅ¾¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢2035Ç¯¤´¤í¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
