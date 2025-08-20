ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は横ばい ナスダックは１．４％の大幅安
NY株式19日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 44912.53（+0.71 +0.00%）
ナスダック 21320.53（-309.24 -1.43%）
CME日経平均先物 43365（大証終比：-195 -0.45%）
欧州株式19日終値
英FT100 9189.22（+31.48 +0.34%）
独DAX 24423.07（+108.30 +0.45%）
仏CAC40 7979.08（+95.03 +1.21%）
米国債利回り
2年債 3.746（-0.017）
10年債 4.300（-0.033）
30年債 4.900（-0.034）
期待インフレ率 2.361（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.013）
英 国 4.740（+0.002）
カナダ 3.444（-0.046）
豪 州 4.327（+0.058）
日 本 1.595（+0.032）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.29（-1.13 -1.78%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3361.50（-16.50 -0.49%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113327.88（-3146.32 -2.70%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1671万3596（-464019 -2.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
