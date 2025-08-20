日経225先物：20日2時＝190円安、4万3370円
20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万3370円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては176.29円安。出来高は6096枚となっている。
TOPIX先物期近は3116.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.13ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43370 -190 6096
日経225mini 43375 -190 129421
TOPIX先物 3116.5 -3 9539
JPX日経400先物 28030 -35 601
グロース指数先物 803 +1 261
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
