　20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万3370円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては176.29円安。出来高は6096枚となっている。

　TOPIX先物期近は3116.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.13ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43370　　　　　-190　　　　6096
日経225mini 　　　　　　 43375　　　　　-190　　　129421
TOPIX先物 　　　　　　　3116.5　　　　　　-3　　　　9539
JPX日経400先物　　　　　 28030　　　　　 -35　　　　 601
グロース指数先物　　　　　 803　　　　　　+1　　　　 261
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース